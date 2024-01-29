В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объявил о планах создать курсы украинского языка для военных Вооруженных сил.
Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос
Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и социальные сети. Молодежь больше общается и пользуется социальными сетями, тогда как старшие люди больше смотрят телевизор и читают.
Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение
Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России
Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ
ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.
Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов
Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии для обеспечения стабильных поставок в Украину. Завод будет построен в рекордно короткие сроки в течение следующих нескольких месяцев.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.
Деньги на крови: суд взял под стражу экс-чиновника Одесской "экстренки"
Киевский районный суд Одессы взял под стражу бывшего и. о. директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александра Михайленко до 18 марта 2024 года с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч гривен.
"Пока мы не наладим двусторонние отношения": глава Минсельхоза Польши ответил, как долго может действовать эмбарго на украинскую продукцию
Польский министр ответил на вопрос, рассматривает ли правительство возможность введения односторонних ограничений на импорт из Украины, если решение Еврокомиссии, которая может принять решение о продлении правил либерализации торговли с Украиной уже на этой неделе, будет недостаточным.
В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству
Министерство здравоохранения призывает украинцев сдать кровь, поскольку в 8 городах Украины существует насущная потребность во всех группах крови.