В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  188502 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  261887 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  243510 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  273817 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  259726 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218715 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Новости по теме

В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объявил о планах создать курсы украинского языка для военных Вооруженных сил.

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В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный

Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос

Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и социальные сети. Молодежь больше общается и пользуется социальными сетями, тогда как старшие люди больше смотрят телевизор и читают.

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Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос

Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение

Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.

Новости Мира •   •  11809 просмотра
Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение

ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

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ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ

ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.

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ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ

Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов

Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии для обеспечения стабильных поставок в Украину. Завод будет построен в рекордно короткие сроки в течение следующих нескольких месяцев.

Война •   •  17323 просмотра
Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.

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Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке

Деньги на крови: суд взял под стражу экс-чиновника Одесской "экстренки"

Киевский районный суд Одессы взял под стражу бывшего и. о. директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александра Михайленко до 18 марта 2024 года с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч гривен.

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Деньги на крови: суд взял под стражу экс-чиновника Одесской "экстренки"

"Пока мы не наладим двусторонние отношения": глава Минсельхоза Польши ответил, как долго может действовать эмбарго на украинскую продукцию

Польский министр ответил на вопрос, рассматривает ли правительство возможность введения односторонних ограничений на импорт из Украины, если решение Еврокомиссии, которая может принять решение о продлении правил либерализации торговли с Украиной уже на этой неделе, будет недостаточным.

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"Пока мы не наладим двусторонние отношения": глава Минсельхоза Польши ответил, как долго может действовать эмбарго на украинскую продукцию

В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству

Министерство здравоохранения призывает украинцев сдать кровь, поскольку в 8 городах Украины существует насущная потребность во всех группах крови.

Здоровье •   •  15938 просмотра
В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству