В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный

Для военнослужащих Вооруженных Сил планируют создать курсы по изучению украинского языка. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт уполномоченного.

Детали

Как отмечается, уполномоченный обсудил важность применения государственного языка в ВСУ и других военных формированиях с защитниками из 150-го учебного центра командования Сил территориальной обороны.

Во время встречи уполномоченный рассказал об особенностях реализации государственной языковой политики, имплементации языкового закона, деятельности секретариата Уполномоченного по защите государственного языка.

Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. Вместе с тем договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и надлежащим образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. С радостью буду способствовать и в вопросах создания такой сети и в других военных формированиях - заявил Тарас Креминь.

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