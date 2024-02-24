В Україні оголошено дати реєстрації сесій Національного мультипредметного тесту 2024 року
Київ • УНН
Основні дати проведення НМТ в Україні у 2024 році включають два періоди реєстрації: березень-квітень і травень, тестування - травень-червень, додаткові сесії - липень, а результати будуть опубліковані наприкінці червня і липня.
Міністерство освіти і науки України визначило ключові дати проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) на 2024 рік.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
Деталі
Основні сесії тестування розпочнуться 14 травня і триватимуть до 25 червня, в той час як додаткові сесії заплановані на період з 11 по 19 липня.
Для учасників передбачено два періоди реєстрації: основний, який триватиме з 14 березня до 11 квітня та додатковий, що відбудеться з 10 по 15 травня.
Учасники, які зареєструвались до 15 квітня, матимуть можливість до 19 травня внести зміни в свої дані, такі як вибір предмета чи місце проходження тесту.
Додатковий період реєстрації призначений для тих, хто не зміг зареєструватися під час основного періоду або отримав відмову в реєстрації.
З 8 травня зареєстровані учасники основних сесій матимуть можливість завантажити запрошення з інформацією про дату, час і місце проведення тесту, тоді як учасники додаткових сесій дізнаються про свої тести з 8 липня.
Додамо
Результати основних сесій будуть опубліковані до 2 липня, а додаткових - до 26 липня в персональних кабінетах учасників за шкалою 100–200 балів.
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