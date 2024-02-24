В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года
Киев • УНН
Основные даты проведения НМТ в Украине в 2024 году включают два периода регистрации: март-апрель и май, тестирование - май-июнь, дополнительные сессии - июль, а результаты будут опубликованы в конце июня и июля.
Министерство образования и науки Украины определило ключевые даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) на 2024 год.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
Детали
Основные сессии тестирования начнутся 14 мая и продлятся до 25 июня, в то время как дополнительные сессии запланированы на период с 11 по 19 июля.
Для участников предусмотрено два периода регистрации: основной, который продлится с 14 марта по 11 апреля и дополнительный, который состоится с 10 по 15 мая.
Участники, которые зарегистрировались до 15 апреля, будут иметь возможность до 19 мая внести изменения в свои данные, такие как выбор предмета или место прохождения теста.
Дополнительный период регистрации предназначен для тех, кто не смог зарегистрироваться во время основного периода или получил отказ в регистрации.
С 8 мая зарегистрированные участники основных сессий будут иметь возможность загрузить приглашения с информацией о дате, времени и месте проведения теста, тогда как участники дополнительных сессий узнают о своих тестах с 8 июля.
Добавим
Результаты основных сессий будут опубликованы до 2 июля, а дополнительных - до 26 июля в персональных кабинетах участников по шкале 100-200 баллов.
Мультипредметный тест не заменит ВНО полностью - МОН23 января 2023, 09:38 • 1108552 просмотра
В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года
Основные даты проведения НМТ в Украине в 2024 году включают два периода регистрации: март-апрель и май, тестирование - май-июнь, дополнительные сессии - июль, а результаты будут опубликованы в конце июня и июля.
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