В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года

Министерство образования и науки Украины определило ключевые даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) на 2024 год.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

Основные сессии тестирования начнутся 14 мая и продлятся до 25 июня, в то время как дополнительные сессии запланированы на период с 11 по 19 июля.

Для участников предусмотрено два периода регистрации: основной, который продлится с 14 марта по 11 апреля и дополнительный, который состоится с 10 по 15 мая.

Участники, которые зарегистрировались до 15 апреля, будут иметь возможность до 19 мая внести изменения в свои данные, такие как выбор предмета или место прохождения теста.

Дополнительный период регистрации предназначен для тех, кто не смог зарегистрироваться во время основного периода или получил отказ в регистрации.

С 8 мая зарегистрированные участники основных сессий будут иметь возможность загрузить приглашения с информацией о дате, времени и месте проведения теста, тогда как участники дополнительных сессий узнают о своих тестах с 8 июля.

Добавим

Результаты основных сессий будут опубликованы до 2 июля, а дополнительных - до 26 июля в персональных кабинетах участников по шкале 100-200 баллов.

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