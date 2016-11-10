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В.Уколов: вимога відставки Ю.Луценка — на руку В.Януковичу та його поплічникам

В.Уколов: вимога відставки Ю.Луценка — на руку В.Януковичу та його поплічникам

Київ • УНН

 • 8691 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вимога відставки генпрокурора Юрія Луценка, яку озвучив народний депутат Єгор Соболєв, може бути частиною спланованої кампанії, мета якої нейтралізувати ключову фігуру, яка створює загрозу для награбованих мільярдів Януковича та його поплічників. Таку думку висловив політолог Віктор Уколов, передає УНН.

За словами В.Уколова, атака на генпрокурора почалась, як тільки він відібрав у керівника департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка справи про фінансові зловживання “сім’ї” Януковича, вимагаючи підготувати їх до заочного судового процесу.

“Горбатюк неодноразово заявляв, що не вважає слідство затягнутим, нагадуючи, що справа розстрілів біля телецентру в Литві розслідувалась 25 років. Але ж розслідування і заочний розгляд справи проти Януковича та його поплічників за створення злочинної організації, якого добивається Юрій Луценко, — це довгоочікуване продовження Революції Гідності. Те, що створює загрозу для злочинців і дає реальну надію на покарання. Йдеться не про мільйони, і навіть не про сотні мільйонів — про мільярди гривень. Учасники Євромайдану: і Юрій Луценко, і Єгор Соболєв і ми з вами — маємо право і повинні побачити результат: вирок суду і конфіскацію награбованого майна”, — наголосив він.

Водночас, за словами В.Уколова, через принципову позицію Сергія Горбатюка уникати заочного судового процесу, ситуація дійшла до загрози втрати частини активів з яких на Заході почали знімати арешт, не отримуючи інформації з України про розслідування і проведення суду.

“Який тоді сенс у тому, щоб вимагати відставки генерального прокурора, єдиного, хто наважився вимагати прискорення розслідування і передання справ проти Януковича до суду? Пояснень може бути два. Або це втома, розпач і злість, що відключають розум — зрозумілі емоції для тих, хто був на Майдані. Або це точний розрахунок тих, хто під загрозою втрати награбованих мільярдів, хоче вибити ключову фігуру, що створює загрозу для них — генерального прокурора”, — зазначив В.Уколов.

Українські Національні Новини

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