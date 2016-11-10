В.Уколов: требование отставки Ю.Луценко - на руку В.Януковичу и его приспешникам

По словам В.Уколова, атака на генпрокурора началась, как только он отобрал у руководителя департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка дела о финансовых злоупотреблениях "семьи" Януковича, требуя подготовить их до заочного судебного процесса.

"Горбатюк неоднократно заявлял, что не считает следствие затянутым, напоминая, что дело расстрелов у телецентра в Литве расследовалось 25 лет. Но расследование и заочное рассмотрение дела против Януковича и его соратников за создание преступной организации, которого добивается Юрий Луценко - это долгожданное продолжение революции Достоинства. То, что создает угрозу для преступников и дает реальную надежду наказания. Речь идет не о миллионах, и даже не о сотнях миллионов - о миллиардах гривен. Участники евромайдана: и Юрий Луценко, и Егор Соболев и мы с вами - вправе и должны увидеть результат: приговор суда и конфискацию награбленного имущества ", - подчеркнул он.

Однако, по словам В.Уколова, за принципиальной позицией Сергея Горбатюк избегать заочного судебного процесса, ситуация дошла до угрозы потери части активов с которых на Западе начали снимать арест, не получая информации из Украины о расследовании и проведения суда.

"Какой тогда смысл в том, чтобы требовать отставки генерального прокурора, единственного, кто решился требовать ускорения расследования и передачи дел против Януковича в суд? Объяснений может быть два. Или это усталость, отчаяние и злость, что отключают разум - понятные эмоции для тех, кто был на Майдане. Или это точный расчет тех, кто под угрозой потери награбленных миллиардов, хочет выбить ключевую фигуру, создает угрозу для них - генерального прокурора ", - отметил В.Уколов.