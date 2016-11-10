В.Уколов: требование отставки Ю.Луценко - на руку В.Януковичу и его приспешникам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Требование отставки генпрокурора Юрия Луценко, которую озвучил народный депутат Егор Соболев, может быть частью спланированной кампании, цель которой нейтрализовать ключевую фигуру, которая создает угрозу для награбленных миллиардов Януковича и его приспешников. Такое мнение высказал политолог Виктор Уколов, передает УНН.
По словам В.Уколова, атака на генпрокурора началась, как только он отобрал у руководителя департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка дела о финансовых злоупотреблениях "семьи" Януковича, требуя подготовить их до заочного судебного процесса.
"Горбатюк неоднократно заявлял, что не считает следствие затянутым, напоминая, что дело расстрелов у телецентра в Литве расследовалось 25 лет. Но расследование и заочное рассмотрение дела против Януковича и его соратников за создание преступной организации, которого добивается Юрий Луценко - это долгожданное продолжение революции Достоинства. То, что создает угрозу для преступников и дает реальную надежду наказания. Речь идет не о миллионах, и даже не о сотнях миллионов - о миллиардах гривен. Участники евромайдана: и Юрий Луценко, и Егор Соболев и мы с вами - вправе и должны увидеть результат: приговор суда и конфискацию награбленного имущества ", - подчеркнул он.
Однако, по словам В.Уколова, за принципиальной позицией Сергея Горбатюк избегать заочного судебного процесса, ситуация дошла до угрозы потери части активов с которых на Западе начали снимать арест, не получая информации из Украины о расследовании и проведения суда.
"Какой тогда смысл в том, чтобы требовать отставки генерального прокурора, единственного, кто решился требовать ускорения расследования и передачи дел против Януковича в суд? Объяснений может быть два. Или это усталость, отчаяние и злость, что отключают разум - понятные эмоции для тех, кто был на Майдане. Или это точный расчет тех, кто под угрозой потери награбленных миллиардов, хочет выбить ключевую фигуру, создает угрозу для них - генерального прокурора ", - отметил В.Уколов.