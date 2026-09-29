В Угорщині затримали двох ексміністрів уряду Орбана у справі про корупцію

В Угорщині затримали двох колишніх міністрів уряду Віктора Орбана - Балажа Ханко та Міклоша Сесстака. Їх підозрюють у корупційних правопорушеннях, пов’язаних із розподілом державних коштів і держконтрактами. Про це повідомляє TVP World, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що колишнього міністра культури та інновацій Балажа Ханко та колишнього міністра національного розвитку Міклоша Сесстака взяли під варту в понеділок, через кілька годин після того, як парламент позбавив їх депутатського імунітету.

Затримання відбулися через кілька місяців після того, як партія "Тиса" прем’єр-міністра Петера Мадяра завершила 16-річне правління Орбана на виборах у квітні.

Коментуючи затримання, Мадяр написав у Facebook у понеділок: "Після негідної гри в хованки та найжалюгіднішої вистави Орбана за всю історію до кінця першого серйозного дня операції "Очисний вогонь" двоє колишніх міністрів опинилися в руках правоохоронців".

Корупційні справи

Ханко фігурує у розслідуванні щодо розподілу коштів Національного культурного фонду Угорщини — державного фонду, який фінансує культурні проєкти та установи.

За даними прокуратури, з вересня 2025 року до березня 2026 року через 1079 грантів було неправомірно розподілено 17,3 млрд форинтів (47 млн євро). Частину коштів, як повідомляється, використали для виборчої кампанії та особистих потреб.

Ханко заперечує будь-які порушення та називає провадження політично вмотивованим. Він добровільно прийшов до податкового управління, щоб дати свідчення.

Його колишню державну секретарку Вероніку Варга-Баюс також доставили до правоохоронців і, як повідомляється, допитали як підозрювану, хоча наразі немає підтвердження, що її офіційно затримали.

Угорщина створила агентство для повернення державних коштів, привласнених за часів Орбана - Bloomberg

Сесстак, який обіймав посаду міністра розвитку у 2014–2018 роках, підозрюється в отриманні загалом 34 млн євро хабарів, пов’язаних із державними контрактами, зокрема угодами за участю державної автобусної компанії Volánbusz. Він заперечує скоєння будь-якого злочину.

Його справу передали новоствореному Національному управлінню з повернення та захисту активів Угорщини, яке є частиною ширшої антикорупційної кампанії уряду Мадяра. Сесстак став першою людиною, яку взяли під варту за розпорядженням цього відомства.

Польоти колишнього глави МЗС перевіряють

Окреме розслідування також стосується витрат на поїздки колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Документи угорського МЗС, які отримав угорський новинний сайт 24.hu, свідчать, що у 2022–2026 роках міністерство заплатило 781 тисячу євро за вісім приватних літаків, якими Сійярто зрештою не скористався. У кожному випадку для Сійярто бронювали приватний літак, але згодом він летів угорським військовим літаком, а держава сплачувала штраф за скасування бронювання.

Сійярто, який у липні залишив політику заради роботи в китайському автовиробнику BYD, по суті не прокоментував ці звинувачення. На запитання журналістів на початку цього місяця він заявив, що тепер працює у міжнародному корпоративному секторі.

Парламент Угорщини зняв недоторканність із Мадяра у справі про викрадений телефон