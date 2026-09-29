В Венгрии задержали двух экс-министров правительства Орбана по делу о коррупции

В Венгрии задержали двух бывших министров правительства Виктора Орбана — Балажа Ханко и Миклоша Сесстака. Их подозревают в коррупционных правонарушениях, связанных с распределением государственных средств и государственными контрактами. Об этом сообщает TVP World, пишет УНН.

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Отмечается, что бывшего министра культуры и инноваций Балажа Ханко и бывшего министра национального развития Миклоша Сесстака взяли под стражу в понедельник, через несколько часов после того, как парламент лишил их депутатского иммунитета.

Задержания произошли через несколько месяцев после того, как партия «Тиса» премьер-министра Петера Мадяра завершила 16-летнее правление Орбана на выборах в апреле.

Комментируя задержания, Мадяр написал в Facebook в понедельник: «После недостойной игры в прятки и самого жалкого спектакля Орбана за всю историю к концу первого серьёзного дня операции „Очищающий огонь“ двое бывших министров оказались в руках правоохранителей».

Коррупционные дела

Ханко фигурирует в расследовании распределения средств Национального культурного фонда Венгрии — государственного фонда, который финансирует культурные проекты и учреждения.

По данным прокуратуры, с сентября 2025 года по март 2026 года через 1079 грантов были неправомерно распределены 17,3 млрд форинтов (47 млн евро). Часть средств, как сообщается, использовали для избирательной кампании и личных нужд.

Ханко отрицает какие-либо нарушения и называет производство политически мотивированным. Он добровольно пришёл в налоговое управление, чтобы дать показания.

Его бывшего государственного секретаря Веронику Варга-Баюс также доставили к правоохранителям и, как сообщается, допросили в качестве подозреваемой, хотя в настоящее время нет подтверждения, что её официально задержали.

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Сесстак, занимавший должность министра развития в 2014–2018 годах, подозревается в получении в общей сложности 34 млн евро взяток, связанных с государственными контрактами, в частности соглашениями с участием государственной автобусной компании Volánbusz. Он отрицает совершение какого-либо преступления.

Его дело передали недавно созданному Национальному управлению по возврату и защите активов Венгрии, которое является частью более широкой антикоррупционной кампании правительства Мадяра. Сесстак стал первым человеком, взятым под стражу по распоряжению этого ведомства.

Проверяют полёты бывшего главы МИД

Отдельное расследование также касается расходов на поездки бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто.

Документы венгерского МИД, полученные венгерским новостным сайтом 24.hu, свидетельствуют, что в 2022–2026 годах министерство заплатило 781 тысячу евро за восемь частных самолётов, которыми Сийярто в итоге не воспользовался. В каждом случае для Сийярто бронировали частный самолёт, но впоследствии он летел на венгерском военном самолёте, а государство уплачивало штраф за отмену бронирования.

Сийярто, который в июле ушёл из политики ради работы в китайском автопроизводителе BYD, по сути, не прокомментировал эти обвинения. На вопросы журналистов в начале этого месяца он заявил, что теперь работает в международном корпоративном секторе.

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