В Угорщині засудили сирійського біженця на 10 років в'язниці через бунт на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Угорський суд сьогодні засудив сирійського біженця на 10 років ув’язнення через те, що він минулого року брав участь у бунті угорського-сербському кордоні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Угорський суд сьогодні визнав "терористичним актом", коли у вересні 2015 році 40 річний сирієць Ахмед Хамед взяв участь у заколоті на кордоні Сербії з Угорщиною та кидав каміння в поліцейських.
Після того, як суд оголосив вирок про позбавлення волі на 10 років, Ахмед Хамед не зміг стримати сліз.
Це рішення суду щодо мігранта є одним з найжорсткіших за час міграційної кризи, в якій Угорщина займає жорстку позицію щодо мігрантів.
А.Хамед був у складі групи мігрантів, які 16 вересня 2015 року нелегально хотіли потрапити в Угорщину. Він говорив у гучномовець до групи мігрантів перед тим, як сотні мігрантів намагалися прорватися через кордон і поліція застосувала сльозогінний газ.
Як повідомляв УНН, 16 вересня 2015 року на кордоні Угорщини та Сербії в зіткненнях постраждали 20 поліцейських і двоє дітей.