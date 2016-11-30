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В Венгрии осудили сирийского беженца на 10 лет тюрьмы за бунт на границе

Киев • УНН

 • 7823 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Венгерский суд сегодня приговорил сирийского беженца на 10 лет заключения за то, что он в прошлом году участвовал в бунте на венгерского-сербской границе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Венгрии осудили сирийского беженца на 10 лет тюрьмы за бунт на границе

Венгерский суд сегодня признал "террористическим актом", когда в сентябре 2015 года 40 летний сириец Ахмед Хамед принял участие в мятеже на границе Сербии с Венгрией и бросал камни в полицейских.

После того, как суд объявил приговор о лишении свободы на 10 лет, Ахмед Хамед не смог сдержать слез.

Это решение суда относительно мигранта является одним из самых жестких за время миграционного кризиса, в котором Венгрия занимает жесткую позицию в отношении мигрантов.

А.Хамед был в составе группы мигрантов, которые 16 сентября 2015 года нелегально хотели попасть в Венгрию. Он говорил в громкоговоритель группе мигрантов перед тем, как сотни мигрантов пытались прорваться через границу и полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщал УНН, 16 сентября 2015 года на границе Венгрии и Сербии в столкновениях пострадали 20 полицейских и двое детей.

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