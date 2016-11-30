В Венгрии осудили сирийского беженца на 10 лет тюрьмы за бунт на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Венгерский суд сегодня приговорил сирийского беженца на 10 лет заключения за то, что он в прошлом году участвовал в бунте на венгерского-сербской границе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Венгерский суд сегодня признал "террористическим актом", когда в сентябре 2015 года 40 летний сириец Ахмед Хамед принял участие в мятеже на границе Сербии с Венгрией и бросал камни в полицейских.
После того, как суд объявил приговор о лишении свободы на 10 лет, Ахмед Хамед не смог сдержать слез.
Это решение суда относительно мигранта является одним из самых жестких за время миграционного кризиса, в котором Венгрия занимает жесткую позицию в отношении мигрантов.
А.Хамед был в составе группы мигрантов, которые 16 сентября 2015 года нелегально хотели попасть в Венгрию. Он говорил в громкоговоритель группе мигрантов перед тем, как сотни мигрантов пытались прорваться через границу и полиция применила слезоточивый газ.
Как сообщал УНН, 16 сентября 2015 года на границе Венгрии и Сербии в столкновениях пострадали 20 полицейских и двое детей.