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В Угорщині запевнили, що транзит української агропродукції буде рухатися швидко і безперешкодно

В Угорщині запевнили, що транзит української агропродукції буде рухатися швидко і безперешкодно

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь запевнив міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, що транзит української агропродукції через їхню країну буде рухатися швидко, оперативно і безперешкодно. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише УНН.

Цитата

«Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надєм. Сторони обговорили ситуацію, яка склалась в зв'язку з прийнятими рішеннями, угорський міністр запевнив в тому, що транзит через їхню країну буде рухатися швидко, оперативно і безперешкодно», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Міністр сільського господарства Угорщини повідомив, що підтримує ідею компенсації вартості перевезень українського зерна до європейських країн.

Доповнення

Угорщина заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції.

Сольський обговорив з міністром сільського господарства Румунії експорт та транзит української агропродукції.

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