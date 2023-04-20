В Угорщині запевнили, що транзит української агропродукції буде рухатися швидко і безперешкодно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь запевнив міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, що транзит української агропродукції через їхню країну буде рухатися швидко, оперативно і безперешкодно. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише УНН.
Цитата
«Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надєм. Сторони обговорили ситуацію, яка склалась в зв'язку з прийнятими рішеннями, угорський міністр запевнив в тому, що транзит через їхню країну буде рухатися швидко, оперативно і безперешкодно», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, Міністр сільського господарства Угорщини повідомив, що підтримує ідею компенсації вартості перевезень українського зерна до європейських країн.
Доповнення
Угорщина заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції.
Сольський обговорив з міністром сільського господарства Румунії експорт та транзит української агропродукції.