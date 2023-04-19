Сольський обговорив з міністром сільського господарства Румунії експорт та транзит української агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Деа питання експорту та транзиту української аграрної продукції через Румунію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Цитата
«Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Деа. Сторони обговорили питання експорту та транзиту української аграрної продукції в/через Румунію», - йдеться в повідомленні.
За словами Сольського, Румунія не ставить під сумнів транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.
Повідомляється, що інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті у п‘ятницю, 21 квітня 2023 року.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Румунія може наступною розглянути заборону на імпорт зерна з України.
Угорщина заборонила імпорт з України 25 видів агропродукції.