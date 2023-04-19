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Сольский обсудил с министром сельского хозяйства Румынии экспорт и транзит украинской агропродукции

Сольский обсудил с министром сельского хозяйства Румынии экспорт и транзит украинской агропродукции

Киев • УНН

 • 1131748 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Деа вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции через Румынию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Цитата

«Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Деа. Стороны обсудили вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции в/через Румынию», - говорится в сообщении.

По словам Сольского, Румыния не ставит под сомнение транзит украинской сельскохозяйственной продукции в румынские порты.

Сообщается, что другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны договорились обсудить во время встречи в Бухаресте в пятницу, 21 апреля 2023 года.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Румыния может следующей рассмотреть запрет на импорт зерна из Украины.

Венгрия запретила импорт из Украины 25 видов агропродукции.

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