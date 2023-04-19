Сольский обсудил с министром сельского хозяйства Румынии экспорт и транзит украинской агропродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Деа вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции через Румынию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
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«Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Деа. Стороны обсудили вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции в/через Румынию», - говорится в сообщении.
По словам Сольского, Румыния не ставит под сомнение транзит украинской сельскохозяйственной продукции в румынские порты.
Сообщается, что другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны договорились обсудить во время встречи в Бухаресте в пятницу, 21 апреля 2023 года.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Румыния может следующей рассмотреть запрет на импорт зерна из Украины.
Венгрия запретила импорт из Украины 25 видов агропродукции.