В Венгрии заверили, что транзит украинской агропродукции будет двигаться быстро и беспрепятственно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заверил министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, что транзит украинской агропродукции через их страну будет двигаться быстро, оперативно и беспрепятственно. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.
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«Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский встретился с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с принятыми решениями, венгерский министр заверил в том, что транзит через их страну будет двигаться быстро, оперативно и беспрепятственно», - говорится в сообщении.
Кроме того, Министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.
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Венгрия запретила ввоз из Украины 25 наименований сельскохозяйственной продукции.
Сольский обсудил с министром сельского хозяйства Румынии экспорт и транзит украинской агропродукции.