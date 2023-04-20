В Венгрии заверили, что транзит украинской агропродукции будет двигаться быстро и беспрепятственно

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«Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский встретился с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с принятыми решениями, венгерский министр заверил в том, что транзит через их страну будет двигаться быстро, оперативно и беспрепятственно», - говорится в сообщении.

Кроме того, Министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.

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Венгрия запретила ввоз из Украины 25 наименований сельскохозяйственной продукции.

Сольский обсудил с министром сельского хозяйства Румынии экспорт и транзит украинской агропродукции.