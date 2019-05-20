В Уганді як мінімум чотири людини загинули в результаті перекидання човна

КИЇВ. 20 травня. УНН. Принаймні чотири людини загинули і 12 пропали без вісті в неділю на озері Альберт в Уганді в результаті перекидання човна з пасажирами. Про це повідомив портал Whisper Eye з посиланням на представника поліції, передає УНН.