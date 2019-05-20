В Уганді як мінімум чотири людини загинули в результаті перекидання човна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Принаймні чотири людини загинули і 12 пропали без вісті в неділю на озері Альберт в Уганді в результаті перекидання човна з пасажирами. Про це повідомив портал Whisper Eye з посиланням на представника поліції, передає УНН.
За його даними, всього в човні було близько 50 осіб. За попередніми відомостями, транспортний засіб перекинувся через перевантаженість і несприятливих погодних умов. Інцидент стався неподалік від берега, в зв'язку з чим 32 пасажирам вдалося самостійно вибратися на сушу.
Портал відзначає, що в човні знаходилися в тому числі гравці футбольної команди, проте не вказує, який саме.
Пошуки зниклих без вести і витяг тіл загиблих припинено до настання ранку.
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Нагадаємо, біля берегів району Айвалик турецької провінції Баликесір затонув човен з нелегальними мігрантами, в результаті чого загинули вісім чоловік.