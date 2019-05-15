Німецький підводний човен зачепив морський ґрунт під час перебування на базі в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Німецький підводний човен U36 зачепив морське дно під час здійснення маневрів в гавані військово-морської бази Норвегії “Хааконсверн”. Про це повідомило в середу видання Spiegel, передає УНН.
В результаті НП ніхто не постраждав. В даний час для розуміння масштабів пошкоджень вивчаються знімки водолаза, пише видання. Підводний човен знаходиться на ходу і здатний маневрувати.
Пункт постійної дислокації U36 знаходиться в Еккернферді (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) на півночі ФРН. В кінці січня підводний човен вирушив в чотиримісячне плавання до берегів Норвегії.
Нагадуємо, у березні цього року, контр-адмірал ВМС Аргентини Давід Бурден, виступаючи перед верхньою палатою парламенту країни, відновив те, що сталося на підводному човні San Juan в листопаді 2017 року.