Немецкая подводная лодка задел морской грунт во время пребывания на базе в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Немецкая подводная лодка U36 задела морское дно во время совершения маневров в гавани военно-морской базы Норвегии “Хааконсверн”. Об этом сообщило в среду издание Spiegel, передает УНН.
В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время для понимания масштабов повреждений изучаются снимки водолаза, пишет издание. Подлодка находится на ходу и способна маневрировать.
Пункт постоянной дислокации U36 находится в Эккернферде (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ. В конце января подлодка отправилась в четырехмесячное плавание к берегам Норвегии.
Напоминаем, в марте этого года, контр-адмирал ВМС Аргентины Давид Бурден, выступая перед верхней палатой парламента страны, восстановил то, что произошло на подводной лодке San Juan в ноябре 2017 года.