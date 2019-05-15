Немецкая подводная лодка задел морской грунт во время пребывания на базе в Норвегии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51113 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76923 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93179 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100914 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124534 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112052 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138088 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144700 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130166 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130219 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Немецкая подводная лодка задел морской грунт во время пребывания на базе в Норвегии

Немецкая подводная лодка задел морской грунт во время пребывания на базе в Норвегии

Киев  •  УНН

 • 19379 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Немецкая подводная лодка U36 задела морское дно во время совершения маневров в гавани военно-морской базы Норвегии “Хааконсверн”. Об этом сообщило в среду издание Spiegel, передает УНН.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время для понимания масштабов повреждений изучаются снимки водолаза, пишет издание. Подлодка находится на ходу и способна маневрировать.

Пункт постоянной дислокации U36 находится в Эккернферде (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ. В конце января подлодка отправилась в четырехмесячное плавание к берегам Норвегии.

Напоминаем, в марте этого года, контр-адмирал ВМС Аргентины Давид Бурден, выступая перед верхней палатой парламента страны, восстановил то, что произошло на подводной лодке San Juan в ноябре 2017 года.

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