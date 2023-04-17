В Тюмені масштабна пожежа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У соціальних мережах ширяться відео з масштабною пожежею у російському місті Тюмень, передає УНН.
Деталі
За повідомленнями з місцевих Telegram-каналів, можливо пожежа відбулась в районі Велижанівського тракту. Очевидці говорять, що на місці загоряння працюють рятувальні служби та працівники лісової охорони.
Доповнення
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи вибухи в російському бєлгороді 17 квітня, заявив, що для тих, хто "робить зло, вогонь на Великдень інший".
Нагадаємо
Вчора за повідомленнями російських місцевих ЗМІ у місті бєлгород безпілотник вдарив по ТЕС.