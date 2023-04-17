В Тюмени масштабный пожар - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В социальных сетях ходят видео с масштабным пожаром в российском городе Тюмень, передает УНН.
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По сообщениям из местных Telegram-каналов, возможно, пожар произошел в районе Велижановского тракта. Очевидцы говорят, что на месте возгорания работают спасательные службы и работники лесной охраны.
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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя взрывы в российском белгороде 17 апреля, заявил, что для тех, кто "делает зло, огонь на Пасху другой".
Напомним
Вчера, по сообщениям российских местных СМИ, в городе белгород беспилотник ударил по ТЭС.