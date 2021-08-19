В тяжкому стані знаходяться 54 хворих на COVID-19 одеситів

Деталі

За офіційними даними всього в Одеській інфекційній лікарні перебувають 73 людини з COVID-19. У 19-ти — стан середньої тяжкості.

У той же час у міській лікарні № 5 проходить лікування 21 пацієнт з лабораторно підтвердженим COVID-19, в дитячій міській клінічній лікарні № 5 — 11 дітей. За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу коронавірусом захворіли 53 одесита. До теперішнього часу в Одесі зареєстровано 64 485 випадків одужання від COVID-19, продовжує хворіти 821 одесит.