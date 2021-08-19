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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 18554 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130697 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 134321 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 196128 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140994 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132739 просмотра

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В тяжелом состоянии находятся 54 больных COVID-19 одесситов

В тяжелом состоянии находятся 54 больных COVID-19 одесситов

Киев  •  УНН

 • 19653 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. 54 заболевших коронавирусом человека находятся в тяжелом состоянии в городской клинической инфекционной больнице в Одессе. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, передает УНН.

Детали

По официальным данным всего в Одесской инфекционной больнице находятся 73 человека с COVID-19. У 19-ти — состояние средней тяжести.

В то же время в городской больнице № 5 проходит лечение 21 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице № 5 — 11 детей. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки коронавирусом заболели 53 одессита. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 485 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 821 одессит.

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