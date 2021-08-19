В тяжелом состоянии находятся 54 больных COVID-19 одесситов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. 54 заболевших коронавирусом человека находятся в тяжелом состоянии в городской клинической инфекционной больнице в Одессе. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, передает УНН.
Детали
По официальным данным всего в Одесской инфекционной больнице находятся 73 человека с COVID-19. У 19-ти — состояние средней тяжести.
В то же время в городской больнице № 5 проходит лечение 21 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице № 5 — 11 детей. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки коронавирусом заболели 53 одессита. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 485 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 821 одессит.