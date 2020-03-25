В Туреччині висунули обвинувачення 20 підозрюваним у вбивстві Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Туреччині висунуті обвинувачення 20 підозрюваним у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, повідомила у середу, 25 березня, генпрокуратура в Стамбулі, передає УНН із посиланням на DW.
18 підозрюваних обвинувачують у скоєнні умисного вбивства з застосуванням тортур, ще двох — у підбурюванні до злочину. Дата судового розгляду поки не призначена. Одним з головних підозрюваних у вбивстві є колишній радник наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана — Сауд аль-Кахтані. За версією слідства, саме він запланував цей злочин.
Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашкаджі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашкаджі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.
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У червні в ООН опублікували звіт щодо вбивства Джамаля Хашкаджі. Його авторка Агнес Калламар звинуватила владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста та заявила про наявність “вартих довіри доказів”, що вказують на причетність наслідного принца Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину.
В грудні минулого року в Ер-Ріяді засудив до смертної кари п’ятьох обвинувачених через вбивство Хашкаджі. Ще трьох обвинувачених засудили сумарно до 24 років в’язниці.