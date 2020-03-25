В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым в убийстве Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщила в среду, 25 марта, генпрокуратура в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на DW.
18 подозреваемых обвиняют в совершении умышленного убийства с применением пыток, еще двоих — в подстрекательстве к преступлению. Дата судебного разбирательства пока не назначена. Одним из главных подозреваемых в убийстве является бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана — Сауд аль-Кахтани. По версии следствия, именно он запланировал это преступление.
Напомним, 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции. Через две недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Джамаль Хашкаджи убили в саудовском консульстве Стамбула. Специально для совершения преступления из королевства в Стамбул прибыли 15 человек.
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В июне в ООН опубликовали отчет об убийстве Джамаля Хашкаджи. Его автор Агнес Калламар обвинила власти Саудовской Аравии в убийстве журналиста и заявила о наличии “достойных доверия доказательств”, указывающие на причастность наследного принца Мохаммеда бин Салмана и других высокопоставленных чиновников этой страны к преступлению.
В декабре прошлого года в Эр-Рияде приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых за убийство Хашкаджи. Еще троих обвиняемых приговорили суммарно до 24 лет тюрьмы.