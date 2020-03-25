В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым в убийстве Хашкаджи

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90782 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101608 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103725 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102887 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111031 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100153 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104770 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106532 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131475 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130427 просмотра

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Актуальное
В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым в убийстве Хашкаджи

В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым в убийстве Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщила в среду, 25 марта, генпрокуратура в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на DW.

18 подозреваемых обвиняют в совершении умышленного убийства с применением пыток, еще двоих — в подстрекательстве к преступлению. Дата судебного разбирательства пока не назначена. Одним из главных подозреваемых в убийстве является бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана — Сауд аль-Кахтани. По версии следствия, именно он запланировал это преступление.

Напомним, 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции. Через две недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Джамаль Хашкаджи убили в саудовском консульстве Стамбула. Специально для совершения преступления из королевства в Стамбул прибыли 15 человек.

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В июне в ООН опубликовали отчет об убийстве Джамаля Хашкаджи. Его автор Агнес Калламар обвинила власти Саудовской Аравии в убийстве журналиста и заявила о наличии “достойных доверия доказательств”, указывающие на причастность наследного принца Мохаммеда бин Салмана и других высокопоставленных чиновников этой страны к преступлению.

В декабре прошлого года в Эр-Рияде приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых за убийство Хашкаджи. Еще троих обвиняемых приговорили суммарно до 24 лет тюрьмы.

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