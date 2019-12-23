П'ятьох людей засудили до смертної кари за вбивство Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У понеділок п'ятеро чоловік були засуджено до смертної кари і ще троє - до тюремного ув'язнення на 24 роки у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в Стамбулі в жовтні минулого року. Про це пише Al Jazeera із посиланням на прокуратуру Саудівської Аравії, передає УНН.
Так, в прокуратурі заявили, що стосовно Сауда аль-Кахтані, колишнього високопоставленого саудівського королівського радника, було проведено розслідування, але йому не було пред'явлено звинувачення, і він був звільнений.
Більш докладної інформації про засуджених поки не повідомляється.
Як повідомлялося в УНН, Джамаль Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.
2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів, з тих пір він не виходив на зв'язок.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.