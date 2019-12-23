П'ятьох людей засудили до смертної кари за вбивство Хашкаджі

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У понеділок п'ятеро чоловік були засуджено до смертної кари і ще троє - до тюремного ув'язнення на 24 роки у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в Стамбулі в жовтні минулого року. Про це пише Al Jazeera із посиланням на прокуратуру Саудівської Аравії, передає УНН.