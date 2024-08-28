В ЦРУ очікують, що путін віддасть наказ про контрнаступ на курщині і це буде важка битва для росіян
Київ • УНН
Заступник директора ЦРУ Девід Коен прокоментував операцію ЗСУ в курській області та сказав, що путін, вірогідно, віддасть наказ про контрнаступ на курщині, однак російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою".
На курщині російські війська підуть у контрнаступ за наказом путіна, але зіткнуться з "важкою боротьбою". Як пише Reuters, про це заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав на конференції IntelSummit 24 28 серпня, передає УНН.
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Виступаючи на конференції з питань національної безпеки, Коен сказав, що значення українського вторгнення вглиб російської території, ще належить з'ясувати.
Він відзначив, що хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати частину цієї території протягом певного періоду часу.
Можемо бути впевнені, що путін піде в контрнаступ, щоб спробувати відвоювати цю територію. Ми очікуємо, що це буде важка битва для росіян
Він сказав, що путіну доведеться "мати справу з відлунням у власному суспільстві" через втрату російської території.
Нагадаємо
Українські війська прорвалися через західний кордон росії в Курську область 6 серпня в ході несподіваного наступу, який триває досі.
У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією врешті-решт завершиться діалогом, але Київ має зайняти сильну позицію, і що він представить план президенту США Джо Байдену та двом його потенційним наступникам.
путін заявив, що будь-яка угода має починатися з прийняття Україною "реалій на місцях", які залишать росію у володінні значними частинами чотирьох українських областей, а також Криму. Зараз Україна заявляє, що контролює понад 1200 квадратних кілометрів курської області росії.
Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"27.08.24, 17:30 • 87413 переглядiв