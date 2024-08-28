В ЦРУ очікують, що путін віддасть наказ про контрнаступ на курщині і це буде важка битва для росіян

ukenru
15:22 • 11876 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 23421 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 48580 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 53462 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 97802 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146444 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185357 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270053 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166542 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142213 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 77832 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 107434 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 88282 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 72946 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 65288 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 48592 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138260 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270055 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203394 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9927 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25136 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27813 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31798 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49322 перегляди
Актуальне
В ЦРУ очікують, що путін віддасть наказ про контрнаступ на курщині і це буде важка битва для росіян

В ЦРУ очікують, що путін віддасть наказ про контрнаступ на курщині і це буде важка битва для росіян

Київ • УНН

 • 20701 перегляди

Заступник директора ЦРУ Девід Коен прокоментував операцію ЗСУ в курській області та сказав, що путін, вірогідно, віддасть наказ про контрнаступ на курщині, однак російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою".

На курщині російські війська підуть у контрнаступ за наказом путіна, але зіткнуться з "важкою боротьбою". Як пише Reuters, про це заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав на конференції IntelSummit 24 28 серпня, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на конференції з питань національної безпеки, Коен сказав, що значення українського вторгнення вглиб російської території, ще належить з'ясувати.

Він відзначив, що хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати частину цієї території протягом певного періоду часу.

Можемо бути впевнені, що путін піде в контрнаступ, щоб спробувати відвоювати цю територію. Ми очікуємо, що це буде важка битва для росіян

- сказав Коен.

Він сказав, що путіну доведеться "мати справу з відлунням у власному суспільстві" через втрату російської території.

Нагадаємо

Українські війська прорвалися через західний кордон росії в Курську область 6 серпня в ході несподіваного наступу, який триває досі.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією врешті-решт завершиться діалогом, але Київ має зайняти сильну позицію, і що він представить план президенту США Джо Байдену та двом його потенційним наступникам.

путін заявив, що будь-яка угода має починатися з прийняття Україною "реалій на місцях", які залишать росію у володінні значними частинами чотирьох українських областей, а також Криму. Зараз Україна заявляє, що контролює понад 1200 квадратних кілометрів курської області росії.

Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"27.08.24, 17:30 • 87413 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29