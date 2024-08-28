На курщине российские войска пойдут в контрнаступление по приказу путина, но будут втянуты в "тяжелую борьбу". Как пишет Reuters, об этом заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн сказал на конференции IntelSummit 24 28 августа, передает УНН.

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Выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, Коэн сказал, что значение украинского вторжения вглубь российской территории, еще предстоит выяснить.

Он отметил, что хотя Киев заявил, что не намерен аннексировать захваченную территорию, украинские войска строят оборонительные линии и, похоже, намерены удерживать часть этой территории в течение определенного периода времени.

Можем быть уверены, что путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться отвоевать эту территорию. Мы ожидаем, что это будет тяжелая битва для россиян - сказал Коэн.

Он сказал, что путину придется "иметь дело с эхом в собственном обществе" из-за потери российской территории.

Напомним,

Украинские войска прорвались через западную границу россии в курскую область 6 августа в ходе неожиданного наступления, которое продолжается до сих пор.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с россией в конце концов завершится диалогом, но Киев должен занять сильную позицию, и что он представит план президенту США Джо Байдену и двум его потенциальным преемникам.

путин заявил, что любое соглашение должно начинаться с принятия Украиной "реалий на местах", которые оставят россию во владении значительными частями четырех украинских областей, а также Крыма. Сейчас Украина заявляет, что контролирует более 1200 квадратных километров курской области россии.

Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"