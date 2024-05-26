В столиці сталась масова бійка: є затримані
Київ • УНН
У День Києва на одній з вулиць столиці сталася масова бійка, учасники якої були затримані поліцією і наразі дають пояснення.
У День Києва в столиці відбулась масова бійка на одній із вулиць. Учасники бійки вже затримані, вони наразі надають пояснення поліції. Про це УНН повідомляє із посилання на поліцію Києва.
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Сьогодні, 26 травня, у соціальних мережах було поширено відео бійки на вулиці міста. Наряди поліції зреагували оперативно та затримали учасників бійки
Наразі з учасниками бійки працюють працівники поліції. Діям порушників правопорядку буде надана відповідна кваліфікація.
Відео масової сутички з'явилися в низці Telegram-каналів. Судячи із відео можна припустити, що бійка сталась в центрі Києва - на Хрещатику.