В столице произошла массовая драка: есть задержанные

В День Киева в столице состоялась массовая драка на одной из улиц. Участники драки уже задержаны, они сейчас дают объяснения полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Сегодня, 26 мая, в социальных сетях было распространено видео драки на улице города. Наряды полиции среагировали оперативно и задержали участников драки - говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас с участниками драки работают сотрудники полиции. Действиям нарушителей правопорядка будет дана соответствующая квалификация.

Видео массовой схватки появились в ряде Telegram-каналов. Судя по видео можно предположить, что драка произошла в центре Киева - на Крещатике.