В.Скібіцький: Росія розглядає можливість збройного протистояння з НАТО на території України

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 27313 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 21932 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 31121 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 45562 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 50239 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 74279 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83795 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148496 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208059 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194190 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 26381 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 22991 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24026 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 26914 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30307 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 27352 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 31742 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 45609 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 503150 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 335304 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6724 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8600 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131138 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190251 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132574 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В.Скібіцький: Росія розглядає можливість збройного протистояння з НАТО на території України

В.Скібіцький: Росія розглядає можливість збройного протистояння з НАТО на території України

Київ • УНН

 • 5457 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія продовжує розглядати можливість збройного протистояння з НАТО і готується до бойових дій, у тому числі і на території України. Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондент УНН.

"РФ продовжує розглядати можливість збройного протистояння з НАТО. З цією метою на південно-західному та північно-західному стратегічних напрямках нарощується ударний потенціал. Зокрема на північно-західному в Балтійському регіоні", - розповів В.Скібіцький.

Як повідомляв УНН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російська авіація продовжує підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти України, зокрема, було відпрацьовано на території Білорусі завдання умовних ударів по стратегічних об’єктах України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73