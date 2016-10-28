В.Скібіцький: Росія розглядає можливість збройного протистояння з НАТО на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія продовжує розглядати можливість збройного протистояння з НАТО і готується до бойових дій, у тому числі і на території України. Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондент УНН.
"РФ продовжує розглядати можливість збройного протистояння з НАТО. З цією метою на південно-західному та північно-західному стратегічних напрямках нарощується ударний потенціал. Зокрема на північно-західному в Балтійському регіоні", - розповів В.Скібіцький.
Як повідомляв УНН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російська авіація продовжує підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти України, зокрема, було відпрацьовано на території Білорусі завдання умовних ударів по стратегічних об’єктах України.