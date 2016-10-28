В.Скибицкий: Россия рассматривает возможность вооруженного противостояния с НАТО на территории Украины

"РФ продолжает рассматривать возможность вооруженного противостояния с НАТО. С этой целью на юго-западном и северо-западном стратегических направлениях наращивается ударный потенциал. В частности, на северо-западном в Балтийском регионе", - рассказал В.Скибицкий.

Как сообщал УНН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская авиация продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против Украины, в частности, были отработаны на территории Беларуси задачи условных ударов по стратегическим объектам Украины.