В Севастополі були чутні звуки вибухів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В тимчасово окупованому Севастополі у неділю ввечері було чутно вибухи, стовп диму виднівся в районі Козачої бухти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канали “Крымский ветер" та “Крым.Реалии”.
Цитата
“В Севастополі вибухи, пуски і щось загорілося в районі Козачої бухти”, - повідомляв “Крымский ветер".
Доповнення
Як зазначає “Крым.Реалии”, призначений рф так званий "губернатор" Севастополя в тимчасово окупованому Криму міхаїл Развожаєв стверджує, що військові рф використовували "засоби маскування" в районі Севастопольської бухти. Із цим нібито і пов'язана поява диму.