В Севастополі були чутні звуки вибухів: що відомо

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В тимчасово окупованому Севастополі у неділю ввечері було чутно вибухи, стовп диму виднівся в районі Козачої бухти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канали “Крымский ветер" та “Крым.Реалии”.