В Севастополе были слышны звуки взрывов: что известно

КИЕВ. 22 октября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе в воскресенье вечером были слышны взрывы, столб дыма виднелся в районе Казачьей бухты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы “Крымский ветер" и “Крым.Реалии”.