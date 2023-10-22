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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Севастополе были слышны звуки взрывов: что известно

Киев • УНН

 • 197316 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе в воскресенье вечером были слышны взрывы, столб дыма виднелся в районе Казачьей бухты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы “Крымский ветер" и “Крым.Реалии”.

В Севастополе были слышны звуки взрывов: что известно

Цитата

“В Севастополе взрывы, пуски и что-то загорелось в районе Казачьей бухты”, - сообщал “"Крымский ветер".

Дополнение

Как отмечает “Крым.Реалии”, назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев утверждает, что военные рф использовали "средства маскировки" в районе Севастопольской бухты. С этим якобы и связано появление дыма.

Украинские Национальные Новости

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