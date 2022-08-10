Цього тижня можна буде побачити останню цього року суперповню

Деталі



Приголомшливе місячне шоу, ймовірно, оцінять не всі, оскільки воно протистоїть одному з найбільш очікуваних метеорних потоків року - Персеїдам. Зазвичай спостерігачі можуть побачити 50-60 метеорів на годину, але повний місяць знизить кількість "зірок, що падають", які можна помітити, до 10-20 на годину.

Повний місяць можна спостерігати, коли місяць і сонце перебувають один навпроти одного, і сонячне світло падає на місячний диск. Таким чином, під час повного місяця може бути складно розгледіти деталі на місячній поверхні через відсутність тіней.

Супермісяць спостерігається, коли повний місяць збігається з найближчим зближенням Місяця до Землі на своїй орбіті — відомому як перигей. Так, у 2023 році також буде чотири повних супермісяця поспіль, як і в 2024 році, у 2025 році можна буде побачити три суперповні поспіль.

Як зазначається, наступний повний місяць буде 10 вересня, він відомий як «Місяць урожаю».

Доповнення

Програма NASA Artemis по поверненню на Місяць розпочне свій перший випробувальний політ без екіпажу вже 29 серпня.