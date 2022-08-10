На этой неделе можно будет увидеть последнее в этом году суперлуние
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В четверг, 11 августа, жители Земли смогут наблюдать четвертое и последнее суперлуние в этом году, которое состоится примерно в 14:36 по киевскому времени. Об этом сообщает Space.com, информирует УНН.
Детали
Потрясающее лунное шоу, вероятно, оценят не все, поскольку оно протовостоит одному из самых ожидаемых метеорных потоков года – Персеидам. Обычно наблюдатели могут увидеть 50-60 метеоров в час, но полнолуние снизит количество "падающих звезд", которые можно заметить, до 10-20 в час.
Полнолуние происходит, когда луна и солнце находятся друг напротив друга, и солнечный свет падает на лунный диск. Таким образом, во время полнолуния может быть сложно разглядеть детали на лунной поверхности из-за отсутствия теней.
Суперлуние наблюдается, когда полнолуние совпадает с самым близким сближением Луны с Землей на своей орбите — известном как перигей.
Так, в 2023 году также будет четыре полных супермесяца подряд, как и в 2024 году, в 2025 году можно будет увидеть три суперполных подряд.
Как отмечается, следующее полнолуние состоится 10 сентября, оно известно как «Месяц урожая».
Дополнение
Программа NASA Artemis по возвращению на Луну начнет свой первый испытательный полет без экипажа уже 29 августа.