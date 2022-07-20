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Програма Artemis із освоєння Місяця: NASA запустить першу ракету 29 серпня

Програма Artemis із освоєння Місяця: NASA запустить першу ракету 29 серпня

Київ • УНН

 • 210001 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Програма NASA Artemis по поверненню на Місяць розпочне свій перший випробувальний політ без екіпажу вже 29 серпня, повідомило агентство у середу, передає УНН.

Деталі

«Artemis-1» — перша у серії місій. Сполучені Штати прагнуть повернути людей на Місяць, створити там стійку присутність та використати отримані уроки для планування поїздки на Марс у 2030-х роках.

Заступник адміністратора NASA повідомив, що перше вікно можливих дат запуску системи космічного запуску (SLS) та капсули екіпажу Orion відбудеться 29 серпня, 2 вересня та 5 вересня.

Рішення ухвалено після остаточних перевірок у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Останні з цих випробувань, проведені в червні, досягли 90 відсотків поставлених цілей команди.

«Artemis-1» має здійснити подорож навколо зворотного боку Місяця в рамках місії тривалістю від чотирьох до шести тижнів — довше, ніж будь-який інший корабель, перш ніж повернутися на Землю.

Місія також розгорне кілька невеликих супутників під назвою CubeSats для проведення експериментів у космосі.

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