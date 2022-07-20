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Программа Artemis по освоению Луны: NASA запустит первую ракету 29 августа

Программа Artemis по освоению Луны: NASA запустит первую ракету 29 августа

Киев • УНН

 • 209996 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Программа NASA Artemis по возвращению на Луну начнет свой первый испытательный полет без экипажа уже 29 августа, сообщило агентство в среду, передает УНН.

Детали

«Artemis-1»—первая в серии миссий. Соединенные Штаты стремятся вернуть людей на Луну, создать там стойкое присутствие и использовать полученные уроки для планирования поездки на Марс в 2030-х годах.

Заместитель администратора NASA сообщил, что первое окно возможных дат запуска системы космического запуска (SLS) и капсулы экипажа Orion состоится 29 августа, 2 сентября и 5 сентября.

Решение было принято после окончательных проверок в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Последние из этих испытаний, проведённые в июне, достигли 90 процентов поставленных целей команды.

«Artemis-1» должна совершить путешествие вокруг обратной стороны Луны в рамках миссии продолжительностью от четырех до шести недель — дольше, чем любой другой корабль, прежде чем вернуться на Землю.

Миссия также развернет несколько небольших спутников под названием CubeSats для проведения экспериментов в космосе.

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