Программа Artemis по освоению Луны: NASA запустит первую ракету 29 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Программа NASA Artemis по возвращению на Луну начнет свой первый испытательный полет без экипажа уже 29 августа, сообщило агентство в среду, передает УНН.
Детали
«Artemis-1»—первая в серии миссий. Соединенные Штаты стремятся вернуть людей на Луну, создать там стойкое присутствие и использовать полученные уроки для планирования поездки на Марс в 2030-х годах.
Заместитель администратора NASA сообщил, что первое окно возможных дат запуска системы космического запуска (SLS) и капсулы экипажа Orion состоится 29 августа, 2 сентября и 5 сентября.
Решение было принято после окончательных проверок в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Последние из этих испытаний, проведённые в июне, достигли 90 процентов поставленных целей команды.
«Artemis-1» должна совершить путешествие вокруг обратной стороны Луны в рамках миссии продолжительностью от четырех до шести недель — дольше, чем любой другой корабль, прежде чем вернуться на Землю.
Миссия также развернет несколько небольших спутников под названием CubeSats для проведения экспериментов в космосе.