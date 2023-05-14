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В росії безпілотник влучив в завод з сухпайками - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. росЗМІ повідомляють про нібито влучання українського безпілотника в завод з сухпайками в росії, пише УНН.

Деталі

Зокрема, росЗМІ повідомляють, що ніби безпілотник ЗСУ атакував завод консервсушпрод, який виробляє сухпайки для держоборонзамовлення у стародубі брянської області. 

Про постраждалих не повідомлялося. Зазначається, що на місце виїхали машини росгвардії.

Нагадаємо

В російському тольятті горить фабрика з виробництва дверей.

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