В росії безпілотник влучив в завод з сухпайками - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. росЗМІ повідомляють про нібито влучання українського безпілотника в завод з сухпайками в росії, пише УНН.
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Зокрема, росЗМІ повідомляють, що ніби безпілотник ЗСУ атакував завод консервсушпрод, який виробляє сухпайки для держоборонзамовлення у стародубі брянської області.
Про постраждалих не повідомлялося. Зазначається, що на місце виїхали машини росгвардії.
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