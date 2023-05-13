Нова пожежа на росії: горить фабрика з виробництва дверей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В російському тольятті горить фабрика з виробництва дверей. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Велика пожежа на фабриці з виробництва дверей "Ferroni" у тольятті.
Працівники вибігають із цеху у спробі врятуватися", - йдеться в повідомленнях.
Деталі
Зазначається, що площа пожежі у фарбувальному цеху в тольятті зросла до 6 тис кв. метрів. Також, частково обрушилася покрівля. Пожежі надано підвищений ранг складності.
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