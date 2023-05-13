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Падіння вертольотів та літаків на брянщині: жоден член екіпажу не вижив

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Жоден член екіпажу чотирьох повітряних суден, що впали сьогодні у брянській області, вижити не зміг. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.

Цитата

"За нашою інформацією, жоден член екіпажу чотирьох повітряних суден, що впали сьогодні у Брянській області, вижити не зміг", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Додамо

Mash також поширив відео, де вино місце аварії другого Мі-8 вкс росії. Вертоліт впав в унецькому районі брянської області, поряд із селом волкустичі. Нині навколо місця падіння стоїть оточення.

Всього за день аварію зазнали чотири повітряні судна. Два вертольоти Мі-8 та штурмовики Су-34 та Су-35. Екіпажі кожного із них загинули на місці.

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