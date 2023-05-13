Падение вертолетов и самолетов на брянщине: ни один член экипажа не выжил

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"По нашей информации, ни один член экипажа четырех воздушных судов, упавших сегодня в брянской области, выжить не смог", - говорится в сообщении Telegram-канала.

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Mash также распространил видео, где вино место крушения второго Ми-8 вкс россии. Вертолет упал в унецком районе брянской области, рядом с селом волкустичи. Сейчас вокруг места падения стоит оцепление.

Всего за день крушение потерпели четыре воздушных судна. Два вертолета Ми-8 и штурмовики Су-34 и Су-35. Экипажи каждого из них погибли на месте.