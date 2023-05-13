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13 марта, 19:26 • 55186 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107882 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109230 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109208 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102565 просмотра

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Падение вертолетов и самолетов на брянщине: ни один член экипажа не выжил

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Ни один член экипажа четырех воздушных судов, упавших сегодня в брянской области, выжить не смог. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.

Цитата

"По нашей информации, ни один член экипажа четырех воздушных судов, упавших сегодня в брянской области, выжить не смог", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Добавим

Mash также распространил видео, где вино место крушения второго Ми-8 вкс россии. Вертолет упал в унецком районе брянской области, рядом с селом волкустичи. Сейчас вокруг места падения стоит оцепление.

Всего за день крушение потерпели четыре воздушных судна. Два вертолета Ми-8 и штурмовики Су-34 и Су-35. Экипажи каждого из них погибли на месте.

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