Новый пожар на россии: горит фабрика по производству дверей

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"Крупный пожар на фабрике по производству дверей "Ferroni" в тольятти.

Работники выбегают из цеха в попытке спастись", - говорится в сообщениях.

Детали

Отмечается, что площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс кв. метров. Также, частично обрушилась кровля. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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