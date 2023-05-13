Новый пожар на россии: горит фабрика по производству дверей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В российском тольятти горит фабрика по производству дверей. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Крупный пожар на фабрике по производству дверей "Ferroni" в тольятти.
Работники выбегают из цеха в попытке спастись", - говорится в сообщениях.
Детали
Отмечается, что площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс кв. метров. Также, частично обрушилась кровля. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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