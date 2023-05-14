В россии беспилотник попал в завод с сухпайками - росСМИ

Детали

В частности, росСМИ сообщают, что якобы беспилотник ВСУ атаковал завод консервсушпрод, который производит сухпайки для гособоронзаказа в стародубе брянской области.

О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что на место выехали машины росгвардии.

Напомним

В российском Тольятти горит фабрика по производству дверей.