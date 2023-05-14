В россии беспилотник попал в завод с сухпайками - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. росСМИ сообщают о якобы попадании украинского беспилотника в завод с сухпайками в россии, пишет УНН.
Детали
В частности, росСМИ сообщают, что якобы беспилотник ВСУ атаковал завод консервсушпрод, который производит сухпайки для гособоронзаказа в стародубе брянской области.
О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что на место выехали машины росгвардии.
Напомним
В российском Тольятти горит фабрика по производству дверей.