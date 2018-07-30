В роботі Telegram стався збій

За даними сервісу, проблеми відчули користувачі з Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Румунії. Про збої повідомляли в Україні, США і Росії. 43% користувачів назвали основною проблемою неможливість підключитися до месенджер, 40% мали проблеми з відправкою і одержанням повідомлень, 16% не змогли увійти в свої акаунти.

Останній великий збій в роботі Telegram стався 22 липня.

Як повідомляв УНН, мессенджер Telegram представив сервіс Passport, що дозволяє зберігати документи і особисті дані користувачів і проводити авторизацію в сервісах, для дій в яких потрібна ідентифікація особистості.