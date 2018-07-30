В роботі Telegram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Користувачі Telegram у деяких державах ЄС, США та у певних регіонах України та РФ повідомили про виникнення тимчасових труднощів під час користування мессенджором. Про це повідомляє УНН з посиланням на спеціалізований сервіс Downdetector.
За даними сервісу, проблеми відчули користувачі з Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Румунії. Про збої повідомляли в Україні, США і Росії. 43% користувачів назвали основною проблемою неможливість підключитися до месенджер, 40% мали проблеми з відправкою і одержанням повідомлень, 16% не змогли увійти в свої акаунти.
Останній великий збій в роботі Telegram стався 22 липня.
Як повідомляв УНН, мессенджер Telegram представив сервіс Passport, що дозволяє зберігати документи і особисті дані користувачів і проводити авторизацію в сервісах, для дій в яких потрібна ідентифікація особистості.