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В роботі Telegram стався збій

В роботі Telegram стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Користувачі Telegram у деяких державах ЄС, США та у певних регіонах України та РФ повідомили про виникнення тимчасових труднощів під час користування мессенджором. Про це повідомляє УНН з посиланням на спеціалізований сервіс Downdetector.

За даними сервісу, проблеми відчули користувачі з Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Румунії. Про збої повідомляли в Україні, США і Росії. 43% користувачів назвали основною проблемою неможливість підключитися до месенджер, 40% мали проблеми з відправкою і одержанням повідомлень, 16% не змогли увійти в свої акаунти.

Останній великий збій в роботі Telegram стався 22 липня.

Як повідомляв УНН, мессенджер Telegram представив сервіс Passport, що дозволяє зберігати документи і особисті дані користувачів і проводити авторизацію в сервісах, для дій в яких потрібна ідентифікація особистості.

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