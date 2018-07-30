В работе Telegram произошел сбой

По данным сервиса, проблемы ощутили пользователи из Италии, Испании, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши и Румынии. О сбоях сообщали в Украине, США и России. 43% пользователей назвали основной проблемой невозможность подключиться к мессенджеру, 40% имели проблемы с отправкой и получением сообщений, 16% не смогли войти в свои аккаунты.

Последний крупный сбой в работе Telegram произошел 22 июля.

Как сообщал УНН, мессенджер Telegram представил сервис Passport, что позволяет хранить документы и личные данные пользователей и проводить авторизацию в сервисах, для действий в которых требуется идентификация личности.