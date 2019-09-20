В РНБО дали роз’яснення щодо бюджету України на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сумма у 28,2 мільярдів гривень не є бюджетом Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в роз’ясненні щодо бюджету Апарату РНБО України на 2020 рік, оприлюдненому пресслужбою на сайті РНБО, пише УНН.
“28,2 мільярдів гривень не є бюджетом Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Дана сума передбачена для потреб усіх органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони України”, — цитує пресслужба першого заступника Секретаря РНБО України Михайла Коваля.
Нагадаємо, проект Державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 5,4% ВВП на безпеку і оборону — 245 млрд грн.