Проект Держбюджету-2020 передбачає 5,4% ВВП на безпеку і оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Проект Державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 5,4% ВВП на безпеку і оборону. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
"В цьому бюджеті у нас на національну безпеку і оборону закладено 245 млрд грн – це 5,4% до ВВП", - зазначила Маркарова.
За її словами, Мінфін розподілив ці кошти по окремих статтях, базуючись на показниках 2019 року.
При цьому вона додала, що у проекті бюджету безпеки і оброни на 2020 рік з'явилась додаткова бюджетна програма, яка передбачає додаткові кошти на РНБО.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік.