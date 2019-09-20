Проект Госбюджета-2020 предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 5,4% ВВП на безопасность и оборону. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
"В этом бюджете у нас на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн - это 5,4% к ВВП", - отметила Маркарова.
По ее словам, Минфин постатейно распределил эти средства по отдельным статьям, основываясь на показателях 2019 года.
При этом она добавила, что в проекте бюджета безопасности и обороны на 2020 год появилась дополнительная бюджетная программа, предусматривающая дополнительные средства на СНБО.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.