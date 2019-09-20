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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60589 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111562 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103392 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110389 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119736 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Проект Госбюджета-2020 предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону

Проект Госбюджета-2020 предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону

Киев  •  УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 5,4% ВВП на безопасность и оборону. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.

"В этом бюджете у нас на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн - это 5,4% к ВВП", - отметила Маркарова.

По ее словам, Минфин постатейно распределил эти средства по отдельным статьям, основываясь на показателях 2019 года.

При этом она добавила, что в проекте бюджета безопасности и обороны на 2020 год появилась дополнительная бюджетная программа, предусматривающая дополнительные средства на СНБО.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.

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