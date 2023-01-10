В рф не будуть публікувати списки знищених в Макіївці окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Військовий комісар Самарської області рф Олексій Вдовін заявив, що списки знищених у Макіївці мобілізованих росіян не будуть оприлюднені, пише УНН з посиланням на The Insider.
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“Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців — або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів. Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані”, — сказав Вдовін.
За його словами, цими даними нібито можуть скористатися “іноземні розвідки” для “виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців”.
Доповнення
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