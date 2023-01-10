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В рф не будуть публікувати списки знищених в Макіївці окупантів

Київ • УНН

 • 384930 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Військовий комісар Самарської області рф Олексій Вдовін заявив, що списки знищених у Макіївці мобілізованих росіян не будуть оприлюднені, пише УНН з посиланням на The Insider.

В рф не будуть публікувати списки знищених в Макіївці окупантів

Цитата

“Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців — або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів. Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані”, — сказав Вдовін.

За його словами, цими даними нібито можуть скористатися “іноземні розвідки” для “виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців”.

Доповнення 

Стратком ЗСУ повідомив, що у Макіївці Донецької області знищено близько 400 російських загарбників, ще близько 300 – поранено.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео із наслідками удару по базі російських окупантів у Макіївці Донецької області. Він додав, що зараз російські "військові кореспонденти" намагаються переконати росіян, що втрати рашистів є мінімальними.

Міністерство оборони росії визнало загибель 63 російських військовослужбовців внаслідок удару по військовій базі в Макіївці.

У Генеральному Штабі ЗСУ підтвердили удар по військовій базі російських окупантів в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

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