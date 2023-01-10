В рф не будут публиковать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

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“Списки никакие публиковаться не будут. Всю имеющуюся информацию в военных комиссариатах доводят персонально членам семей военнослужащих — или во время обращения, или, в отношении ряда военнослужащих, осуществляют оповещение персонально сотрудники военных комиссариатов. Списки нельзя публиковать. Во-первых, это персональные данные”, — сказал Вдовин.

По его словам, этими данными якобы могут воспользоваться “иностранные разведки” для “выявления и проведения провокационных мероприятий родственников военнослужащих”.

Дополнение

Стратком ВСУ сообщил, что в Макеевке Донецкой области уничтожено около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с последствиями удара по базе российских оккупантов в Макеевке Донецкой области. Он добавил, что сейчас российские "военные корреспонденты" пытаются убедить россиян, что потери рашистов минимальны.

Министерство обороны россии признало гибель 63 российских военнослужащих в результате удара по военной базе в Макеевке.

В Генеральном Штабе ВСУ подтвердили удар по военной базе российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.