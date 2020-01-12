В результаті вибуху в Афганістані загинули двоє американських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В результаті вибуху саморобного вибухового пристрою на півдні Афганістану загинули два американських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Інцидент стався в провінції Кандагар в суботу, 11 січня, в момент вибуху військові перебували в автомобілі.
Військові патрулювали район поблизу аеропорту Кандагара, повідомив представник місцевої поліції. Відповідальність за атаку взяло на себе радикальний рух "Талібан".
"Військовослужбовці проводили операції в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка", - наголошується в заяві. Відповідно до правил Міноборони США прізвища загиблих військовослужбовців назвуть через 24 години, після того як будуть повідомлені родичі.
Нагадаємо, в Афганістані через напади талібів загинули 26 силовиків.