В результате взрыва в Афганистане погибли два американских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В результате взрыва самодельного взрывного устройства на юге Афганистана погибли два американских военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Инцидент произошел в провинции Кандагар в субботу, 11 января, в момент взрыва военные находились в автомобиле.
Военные патрулировали район близ аэропорта Кандагара, сообщил представитель местной полиции. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".
"Военнослужащие проводили операции в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", - отмечается в заявлении. В соответствии с правилами Минобороны США фамилии погибших военнослужащих назовут спустя 24 часа, после того как будут уведомлены родственники.
Напомним, в Афганистане в результате нападений талибов погибли 26 силовиков.